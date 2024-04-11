Найден тайник расстрелявшего полицейских в Подмосковье байкера-наркосбытчика

Обвиняемый в расстреле полицейских в Подмосковье Василий Буряков, задержанный 11 апреля в Тверской области, в ближайшие часы будет доставлен к следователю для допроса, также обнаружен его схрон с оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

«В ближайшие часы он будет доставлен к следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области для проведения допроса», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что был обнаружен тайник Бурякова, в котором находился схрон оружия. Там были найдены автомат, пистолет, патроны, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим.

7 апреля 2024 года двое сотрудников подмосковной полиции прибыли в лес в районе СНТ «Озон» около Черноголовки на северо-востоке Подмосковья для проверки информации о совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Там они встретили мужчину, который открыл огонь по полицейским. Затем он скрылся с места преступления на мотоцикле. Участкового спасти не удалось, оперуполномоченный уголовного розыска был госпитализирован в тяжелом состоянии.

9 апреля МВД РФ сообщило, что подозревается в нападении на полицейских 34-летний москвич Василий Буряков. 11 апреля ему было заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Он также был заочно арестован.

Вскоре после этого стало известно, что Буряков был пойман в городе Белый Тверской области. Мужчина четверо суток скрывался в регионе, в то время как велся его розыск. На опубликованном в Telegram-каналах видео он заявил, что признает свою вину в случившемся.

Ранее в МВД опровергли, что напавший на полицейских наркосбытчик пойман.