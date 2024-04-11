В ГД РФ внесут законопроект о репродуктивном здоровье

Инициативная группа депутатов Государственной думы РФ намерена в ближайшее время внести на рассмотрение в парламент законопроект об интеграции репродуктивного здоровья в систему профилактики. Об этом пишет РИА Новости.

В случае принятия документа в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» будут внесены соответствующие изменения. В том числе будет дано определение понятию репродуктивное здоровье.

При этом в пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что он был разработан в соответствии с поручениями российского президента Владимира Путина. Речь идет о задачах, которые глава государства озвучил в послании Федеральному Собранию в феврале 2024 года.

«Дополнения к данной статье (ст. 30 федерального закона — «Газета.Ru») предусматривает интеграцию репродуктивного здоровья в систему профилактических мероприятий, что позволит повысить эффективность программ по улучшению демографической ситуации и реализации национального проекта «Демография», — уточняется в пояснительной записке.

Если парламентарии одобрят законопроект, он вступит в силу по истечении 10 дней со дня его публикации в официальных источниках. При этом, по словам одного из авторов документа и депутата ГД РФ Сергея Колунова, органы исполнительной власти будут наделены полномочиями по разработке порядка мероприятий по формированию репродуктивного здоровья у населения.

Также законодатель подчеркнул, что проект планируют внести на рассмотрение в ближайшие дни. Речь идет об 11 или 12 апреля, добавил он.

Ранее в НИУ ВШЭ выяснили, в какие месяцы на территории РФ рождается больше всего детей.