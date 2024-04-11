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Москвича, который весит 300 килограмм, успешно эвакуировали через окно

В Москве мужчину весом 300 килограмм эвакуировали из квартиры

В Москве спасателям удалось вынести 300-килограмового мужчину из квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Для эвакуации пациента потребовалось не менее чем семь человек. Для транспортировки россиянина пришлось вызывать другую карету скорой помощи, так как в приехавшую на вызов он не помещался.

Мужчину попытались вытащить из квартиры несколько часов назад, когда медики приехали на вызов. Москвич с сердечной недостаточностью пожаловался на плохое самочувствие.

По данным Telegram- канала Shot, мужчина не выходил на улицу десять лет. Его кровать была оснащена специальными держателями для смартфонов. Помимо этого, место было оборудовано специальной рацией. Встать самостоятельно россиянин не мог из-за последствий перенесенного заболевания. За мужчиной ухаживал его 24-летний сын.

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