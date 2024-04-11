Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области поймали мужчину, который два месяца назад ограбил дом бизнесмена

В Воронежской области задержали грабителя, пристегнувшего бизнесмена к батарее

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Мужчину, ограбившего вместе с подельником дом бизнесмена в Воронежской области, поймали через два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Один из подозреваемых в совершении крупного ограбления местного бизнесмена в селе Хохол задержан по месту жительства. Дома у мужчины в поселке Бахчеево правоохранители обнаружили часть награбленного.

Инцидент произошел еще 14 февраля. Жена предпринимателя вернулась домой и нашла его у батареи, мужчина был прикован к ней наручниками. Пострадавший рассказал, что в дом проникли двое неизвестных в балаклавах. Они пригрозили бизнесмену расправой, и забрали с собой 11 млн рублей, €43 тыс. и ювелирные изделия. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на машине потерпевшего.

По версии «Сапы», налетчики похитили около 15 млн рублей, 1,5 кг ювелирных украшений и охотничье ружье. Mitsubishi фермера они бросили окраине села. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой в особо крупном размере, совершенном группой лиц». Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Ингушетии неизвестные в масках похитили мужчину, избили его палкой и ограбили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами