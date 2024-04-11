В Воронежской области поймали мужчину, который два месяца назад ограбил дом бизнесмена

Мужчину, ограбившего вместе с подельником дом бизнесмена в Воронежской области, поймали через два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Один из подозреваемых в совершении крупного ограбления местного бизнесмена в селе Хохол задержан по месту жительства. Дома у мужчины в поселке Бахчеево правоохранители обнаружили часть награбленного.

Инцидент произошел еще 14 февраля. Жена предпринимателя вернулась домой и нашла его у батареи, мужчина был прикован к ней наручниками. Пострадавший рассказал, что в дом проникли двое неизвестных в балаклавах. Они пригрозили бизнесмену расправой, и забрали с собой 11 млн рублей, €43 тыс. и ювелирные изделия. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на машине потерпевшего.

По версии «Сапы», налетчики похитили около 15 млн рублей, 1,5 кг ювелирных украшений и охотничье ружье. Mitsubishi фермера они бросили окраине села. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой в особо крупном размере, совершенном группой лиц». Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Ингушетии неизвестные в масках похитили мужчину, избили его палкой и ограбили.