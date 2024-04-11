Эксперты рассказали, как нужно дезинфицировать квартиру при наличии питомцев

При наличии в доме кошки или собаки хозяевам следует приобрести или изготовить самостоятельно специальные средства для уборки. Это необходимо для дезинфекции, удаления бактерий и шерсти, а также устранения резкого запаха, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Специалисты советуют тщательно удалять с поверхностей мочу животных, так как она содержит в себе опасные для человека бактерии. Чтобы убрать запах, рекомендуется после удаления пятна посыпать поверхность пищевой содой или молотым кофе. Можно добавить туда несколько капель эфирного масла. Оставить средство следует на всю ночь, чтобы оно впитало запах, а на утро помыть.

Также рекомендуется использовать перекись водорода, а затем – мыльный раствор. При желании полы можно мыть специальными средствами, которые продаются в зоомагазинах. Такие гели и аэрозоли помогают дезинфицировать поверхности и эффективно устраняют запах.

Средство для очистки пола можно изготовить и самостоятельно, отмечают эксперты. Для этого нужно смешать 300 мл яблочного уксуса, 15 мл жидкого моющего средства, 5 мл эфирных масел лаванды и сосны и 15 миллилитров масла лимона. Такое средство помогает не только очистить пол, на который попала моча животного, но и продезинфицировать его.

Напомним, ветеринары предупреждают, что непривитые и необработанные от паразитов животные на выгуле могут принести с улицы болезни, которые передаются людям. В их числе – бешенство, сибирская язва или лептоспироз.

В Госдуме ранее заявили, что в России нужна пропаганда прививок от бешенства.