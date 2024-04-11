После укуса клеща россиянина забрали в больницу с лихорадкой

Жителя Астраханской области госпитализировали с признаками риккетсиозной лихорадки в одну из региональных больниц после укуса клеща. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Медики предупредили, что крымская геморрагическая лихорадка и астраханская риккетсиозная лихорадка — наиболее часто встречающиеся в регионе инфекции, переносчиками которых являются кровососущие клещи.

«Общие симптомы геморрагических лихорадок, такие как: интоксикация, высокая температура тела, геморрагическая сыпь, кровотечения различной локализации, полиорганные нарушения», — рассказали в Минздраве.

Врачи призвали при обнаружении на теле паукообразного обратиться в любое медучреждение, где специалисты удалят его и отправят на исследование. В случае самостоятельного извлечения медики посоветовали отнести клеща в лабораторию особо опасных инфекций «Центра гигиены и эпидемиологии».

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