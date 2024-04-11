«Ее всю трясло»: очевидица — о состоянии женщины, сбившей четверых детей в Волгограде

В Волгограде женщина-водитель сбила четверых детей, которые выбежали перед машиной на пешеходном переходе. Как рассказала «Газете.Ru» местная жительница Арина, ставшая свидетелем последствий ДТП, автомобилистка после произошедшего была в шоковом состоянии, плакала и тряслась.

«Где-то минут 30 прошло после аварии. Женщина-водитель чуть подальше от остановки проехала, в левом ряду стояла. Renault Duster машина. Женщина стояла возле нее, плакала, ее трясло всю. Она не скрылась, ничего. Наверняка же сама мама. Машина с регистратором стояла на светофоре, дети наверняка побежали на желтый, и она ехала на желтый. Но пешеход же тоже должен убедиться, что пока транспортное средство не остановиться, ему двигаться нельзя. Они побежали резко. Что говорить, все виноваты – и дети виноваты, и водителя жалко, у нее наверняка тоже детишки есть. Видно было, что у женщины тоже шоковое состояние», — рассказала она.

Арина уточнила, что на месте ДТП было несколько скорых, в которых находились пострадавшие дети. По ее словам, у одной из девочек была «перемотана голова», а другой мальчик жаловался на боль при погрузке в машину.

«Детишки уже были в скорой. Две скорые стояли, третья стояла на противоположной стороне, я подошла – она уехала. Одна скорая открыта была, там лежала девочка с перемотанной головой. Я не видела, была она в сознании или нет. И мальчик сидел рядом, плакал, шоковое состояние у него, было видно по дитю. Подъехала скорая еще одна, мальчика перегрузили — взяли на руки, положили его на каталку, он начал кричать: «Больно, больно». Я постояла еще, мальчика увезли на скорой, а девочка лежала в скорой, потом она тоже поехала», — добавила она.

11 апреля СУ СК России по Волгоградской области сообщил, что 37-летняя женщина на автомобиле совершила наезд на четверых детей. Инцидент произошел на пересечении улиц Ополченской и Андреева. Женщина за рулем автомобиля наехала на двоих мальчиков и двух девочек, которые в тот момент перебегали дорогу по пешеходному переходу. В результате произошедшего всех четверых несовершеннолетних 2012 года рождения госпитализировали, одна из пострадавших в тяжелом состоянии.

Ранее полуторагодовалая девочка оказалась под колесами отцовской машины и попала в реанимацию.