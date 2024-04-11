В Москве зафиксирован рост делового туризма

Деловые поездки становятся одним из перспективных направлений развития туризма. Только в прошлом году для проведения официальных встреч и бизнес-мероприятий российскую столицу посетили 3,7 млн человек — это на 7% больше, чем в 2022 году. Об этом на ежегодном деловом форуме Buying Business Travel сообщил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, его цитирует РИА Новости.

По словам Евгения Козлова, в 2023 году среди 3,7 млн бизнес-туристов, посетивших Москву, были гости из российских регионов, а также из Китая, Индии, Турции и других стран.

Председатель Комитета по туризму подчеркнул, что деловой туризм важен для экономики города — он охватывает множество смежных отраслей: от гостиничного сектора до индустрии развлечений.

Кроме того, около 40% бизнес-гостей приезжают в Москву снова, чтобы отдохнуть вместе с семьей, добавил Евгений Козлов.

Он констатировал, что в 2023 году российские деловые туристы в среднем тратили в столице на 16% больше, чем гости, которые приезжали навестить друзей или родственников. Средний чек иностранцев увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2022 годом.

Глава Мостуризма отметил, что в столице насчитывается более 150 нестандартных локаций для проведения деловых мероприятий: музеи, парки, театры и другие.

В прошлом году Мостуризм организовал ознакомительные показы для представителей отрасли и корпоративных заказчиков, во время которых они осмотрели 13 таких локаций — усадьб, спортивных центров, планетариев или художественных галерей, рассказал Козлов.

В этом году, уточнил он, участники рынка проинспектировали 4 площадки: Государственный исторический музей, усадьбу Разумовского, конгресс-центр технопарка «Сколково» и кинотеатр «Художественный».

Также глава Мостуризма сообщил, что комитет запускает новый формат встреч в необычных локациях — «Московские гостиные».

Представителей отрасли смогут не только увидеть на практике, как работает площадка, но и узнать о полезных проектах правительства Москвы. Первая встреча пройдет 16 апреля в Московском Планетарии, на ней выступят сотрудники столичного департамента культуры, рассказал Козлов.