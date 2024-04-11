Стало известно, что нашли в гараже расстрелявшего полицейских байкера

Сотрудники правоохранительных органов нашли в гараже у напавшего на полицейских в Подмосковье байкера Василия Бурякова оружие и материалы для взрывчатки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, помимо взрывчатых веществ, Буряков хранил в гараже автомат Калашникова и самодельные патроны. Полиция также нашла мотоцикл байкера, на котором тот скрылся с места нападения на полицейских. Предполагается, что после совершения преступления мужчина хотел бежать в Финляндию.

7 апреля 2024 года двое сотрудников Лосино-Петровского отдела полиции Подмосковья прибыли в лес в районе СНТ «Озон» близ Черноголовки для проверки информации о возможном совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. На месте злоумышленник открыл огонь по полицейским из неустановленного оружия. Затем он скрылся с места преступления на мотоцикле. Участкового спасти не удалось, а оперуполномоченный уголовного розыска в тяжелом состоянии был госпитализирован.

9 апреля МВД РФ сообщило, что установило личность подозреваемого в нападении на полицейских — это житель города Москвы Василий Буряков 1990 года рождения.

11 апреля Бурякова задержали.

Ранее СК завел дело по факту нападения на силовиков в Нальчике.