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В Кремле прокомментировали данные о пике паводка в Оренбуржье

Песков: Кремль получит данные о ситуации с паводком в Оренбуржье по видеосвязи

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Кремле рассчитывают получить сведения о развитии ситуации с паводком в Оренбургской области от губернатора региона Дениса Паслера по видеосвязи. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте дождемся встречи с губернаторами в формате видеоконференцсвязи, и как раз на ней все услышим», — сказал Песков.

Утром 11 апреля Паслер заявил, что ситуация с паводком в четверг достигнет пика, и утром 12 апреля пойдет на снижение. В целом же положение в регионе, по мнению губернатора, стабилизировалось.

До этого стало известно, что глава министерства чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Согласно информации ведомства, в Оренбурге уровень воды за сутки увеличился. В целях ликвидации последствий паводка и защиты жилых домов от подтопления развернуты водоналивные дамбы.

Ранее в Оренбуржье доставили 90 тонн гумпомощи.

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