В Подмосковье началась генеральная уборка дорог

Дорожные службы Московской области приступили к генеральной уборке дорог после зимнего периода, сообщает пресс-служба минтранса региона.

Как отметил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, работы планируется завершить к 1 мая.

Он добавил, что специалисты устранят дефекты покрытия, отремонтируют и покрасят автобусные павильоны, а также приведут в порядок посадочные площадки и заменят поврежденные ограждения и знаки.

В первую очередь специалисты займутся устранением ям и уберут мусор.

По словам Гержика, всего будет задействовано более 3,5 тыс. единиц специальной техники.