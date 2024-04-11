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В Подмосковье началась генеральная уборка дорог

Дорожные службы начали генеральную уборку дорог после зимы в Подмосковье

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы Московской области приступили к генеральной уборке дорог после зимнего периода, сообщает пресс-служба минтранса региона.

Как отметил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, работы планируется завершить к 1 мая.

Он добавил, что специалисты устранят дефекты покрытия, отремонтируют и покрасят автобусные павильоны, а также приведут в порядок посадочные площадки и заменят поврежденные ограждения и знаки.

В первую очередь специалисты займутся устранением ям и уберут мусор.

По словам Гержика, всего будет задействовано более 3,5 тыс. единиц специальной техники.

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