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Россияне назвали свою самую любимую ягоду

В России 63% граждан предпочитают клубнику

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Pexels

63% россиян из всего многообразия ягод, представленных на прилавках, выбирают клубнику. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу компании «Гродан». Согласно исследованию, 44% граждан предпочитают малину, 13% — чернику и голубику, 12% — бруснику, 7% — ежевику.

В опросе приняли участие 2287 россиян старше 18 лет. 53% респондентов признались, что едят клубнику только летом, 20% опрошенных могут есть ее зимой в десертах или по праздникам. 11% — покупают клубнику несколько раз в месяц независимо от сезона, 7% — позволяют себе эту ягоду несколько раз в неделю.

Выяснилось также, что 27% опрошенных уверены, что отечественная клубника продается только в сезон. Только 39% респондентов точно знают, что в России эту ягоду выращивают круглый год в теплицах. 34% граждан заявили, что никогда не слышали об этом.

Агроном Владимир Викулов до этого объяснил, как правильно выбрать клубнику. По его словам, предпочтение стоит отдавать ягодам без вмятин и каких-либо пятен. Также важно оценить хвостик плода. Если он начал темнеть и высыхать, значит ягода хранится уже давно.

Агроном посоветовал покупать клубнику только в проверенных и надежных местах, а не с рук. Во втором случае покупатель не может быть уверен в том, что продукция выращивалась и удобрялась надлежащим образом.

Ранее россиянам рассказали, какие фрукты нельзя хранить в холодильнике.

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