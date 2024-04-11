В Оренбурге будут эвакуировать жителей расположенных вдоль реки садовых товариществ

Власти готовы эвакуировать всех жителей садовых товариществ, расположенных в затопленной зоне вдоль реки Урал в Оренбурге. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации «Оренбург. Официально».

«С 15.00 до 16.30 будет проводиться обследование всех СНТ, баз отдыха вдоль реки, начиная от моста на Загородном шоссе до очистных сооружений в районе Овчинного городка. Жителей, находящихся в зоне подтопления, просят выйти на видное место и подать любой сигнал. Вам помогут эвакуироваться!», — говорится в публикации.

11 апреля сообщалось, что за минувшие сутки из зон подтопления в Оренбурге эвакуировали почти 400 человек.

В тот же день власти Оренбурга заявили, что уровень воды в Урале приближается к отметке 11 метров. По словам мэра города Сергея Салмина, наиболее напряженная ситуация складывается у многоквартирных домов «Гранд-парка» и в ЖК «Дубки».

«Газета.ру» подготовила фоторепортаж из пострадавшего от паводка Оренбурга.

Ранее стало известно, что уровень реки Урал в Оренбурге побил рекорд за всю историю наблюдений.