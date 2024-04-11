Свыше 6,2 тыс. человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков

Более 6,2 тыс. человек эвакуировали в Курганской области из зон подтопления в связи с растущим паводком. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.

«Эвакуировано 6267 человек. Это число растет», — отмечается в публикации.

Согласно информации правительства, на территории области развернуто 17 пунктов временного размещения (ПВР), в которых зарегистрированы 818 человек, включая 222 детей. В общей сложности в регионе насчитывается 99 ПВР на базе школ, лагерей и медучреждений. Во всех них организовано горячее питание, местные жители снабжены предметами первой необходимости, в пунктах дежурят врачи и полицейские.

«Дополнительно открываем резервные пункты временного пребывания», — анонсируется в сообщении.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спасатели выехали для эвакуации жителей курганской деревни.