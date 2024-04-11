Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Предполагаемый пособник террористов из «Крокуса» может находиться в Польше

RT: дочь возможного пособника террористов из «Крокуса» заявила, что он в Польше

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Приемная дочь предполагаемого пособника террористов из концертного зала «Крокус Сити Холл» заявила, что он находится в Польше. Об этом сообщает RT.

По словам девушки, ее отчим был в России давно, вероятно зимой. После событий в «Крокусе» он на связь не выходил. Позже она сообщила, что ее мать общалась с мужчиной, он находится в Польше, где занимается ремонтом машин.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в сети появилось фото предполагаемого сообщника террористов из «Крокус Сити Холла», Николая С., скрывающегося в лесу в подмосковном Чехове. Подозреваемый в пособничестве террористам пытался скрыться на автомобиле Chevrolet.

Мужчина выпрыгнул из авто, убегая от полиции. Машина съехала в кювет уже без водителя. Сам подозреваемый, убегая, прыгнул с моста и скрылся в лесу.

Также обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов не признал свою вину.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами