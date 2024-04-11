Предполагаемый пособник террористов из «Крокуса» может находиться в Польше

Приемная дочь предполагаемого пособника террористов из концертного зала «Крокус Сити Холл» заявила, что он находится в Польше. Об этом сообщает RT.

По словам девушки, ее отчим был в России давно, вероятно зимой. После событий в «Крокусе» он на связь не выходил. Позже она сообщила, что ее мать общалась с мужчиной, он находится в Польше, где занимается ремонтом машин.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в сети появилось фото предполагаемого сообщника террористов из «Крокус Сити Холла», Николая С., скрывающегося в лесу в подмосковном Чехове. Подозреваемый в пособничестве террористам пытался скрыться на автомобиле Chevrolet.

Мужчина выпрыгнул из авто, убегая от полиции. Машина съехала в кювет уже без водителя. Сам подозреваемый, убегая, прыгнул с моста и скрылся в лесу.

Также обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов не признал свою вину.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».