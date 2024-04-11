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Совпадение характеров важнее хорошего секса, выяснили ученые

Психотерапевт Мартынов: доверие и прощение помогут сохранить брак

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Shutterstock

Для большинства семейных пар более важным является совпадение темпераментов, чем удовольствие друг от друга в сексе. Об этом свидетельствует исследование Международного института психосоматического здоровья, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

70% опрошенных мужчин и женщин считают, что совпадение темпераментов намного важнее, чем длительность полового акта или получение оргазма. При этом, 20% пар чувствуют себя абсолютно счастливыми в отношениях, несмотря на различия в сексуальных желаниях.

Согласно опросу, доверие и прощение играют важную роль в сохранении брака. Так 81% опрошенных уверены в том, что супруг (супруга) не изменяли. Между тем из них 36% предпочли бы не знать об измене. 19% опрошенных готовы простить измену своей второй половине.

В исследовании участвовали 1038 пар, состоящие в браке от трех до 50 лет.

«Очень часто супруги расходятся по каким-то глупым причинам, просто не желая работать над отношениями. Результаты исследования свидетельствуют, что страсть – это не главная составляющая брака. Главное — личностные ценности и понимание», — отмечает Сергей Мартынов.

«Не торопитесь рвать отношения, всегда нужно сначала постараться развить их. Брак – это общие интересы, общие духовные и социальные ценности», — подчеркнул психотерапевт. упали

Ранее сообщалось, что продажи презервативов в России упали до минимума за пять лет.

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