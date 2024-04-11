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Россиянка на автомобиле наехала на четверых детей, их госпитализировали

В Волгограде женщина на машине наехала на четверых детей, их госпитализировали

В Волгограде 37-летняя женщина на автомобиле совершила наезд на четверых детей, их госпитализировали. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел 11 апреля на пересечении улиц Ополченской и Андреева. Женщина за рулем автомобиля наехала на двоих мальчиков и двоих девочек, которые в тот момент переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате произошедшего всех четверых несовершеннолетних 2012 года рождения госпитализировали. Отмечается, что одна из девочек находится в тяжелом состоянии.

Районный следственный отдел организовал проверку по факту аварии. На место выехали следователи и криминалисты СУ СК по региону, они проведут осмотр места происшествия и проведут иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента.

Ранее полуторагодовалая девочка оказалась под колесами отцовской машины и попала в реанимацию.

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