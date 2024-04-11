Режим КТО отменили в Кабардино-Балкарии

В городе Нальчик и Черекском районе Кабардино-Балкарии отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом РИА Новости, ссылаясь на региональный оперативный штаб.

«Принято решение о снятии <...> режима КТО на части территорий г.о. Нальчик и Черекского муниципального района», — говорится в материале.

Согласно данным оперштаба, с 11:50 по московскому времени данный режим сняли в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу граждан.

«Действовавшие на указанной территории временные ограничения отменены», — указывается в публикации.

Ранним утром 11 апреля региональный оперативный штаб сообщил о введении режима КТО в части Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии.

В конце марта контртеррористический режим вводили в городах Махачкале и Каспийске Республики Дагестан. Он продлился менее суток.

Ранее в граничащем с Украиной районе Белоруссии ввели КТО.