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Толпа екатеринбуржцев набросилась на мужчину и избила его

В Екатеринбурге толпа набросилась на мужчину и избила его

В Екатеринбурге мужчину избили толпой. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, инцидент произошел 10 апреля на улице Черепанова. На кадрах с места происшествия видно, как неизвестный подбегает к говорящему по телефону мужчине и начинает его избивать. Затем к нему присоединяются еще трое, которые запинывают пострадавшего ногами. При этом рядом с ними стоит еще один мужчина, держащий в руках доску.

После этого нападавшие скрылись, оставив пострадавшего на тротуаре. Сообщение о произошедшем поступило в полицию, и сотрудники задержали несколько участников избиения. По факту произошедшего проводится проверка, передает E1.ru.

Пострадавшего госпитализировали, он уже чувствует себя лучше. Он сообщил, что узнал двоих из нападавших. Они приходили к занимающемуся ремонтом оборудования мужчине и просили починить бензопилу, однако мастер сказал, что не сможет выполнить работу, и направил их к другому умельцу.

Пострадавший утверждает, что напавшая на него компания продолжает следить за ним, и россиянин беспокоится за свою семью. Причина избиения ему неизвестна.

Ранее в Москве посетители бара избили участника СВО, вступившегося за девушку.

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