Синоптики рассказали, когда из затопленных российских регионов уйдет вода

Вода в российских регионах, столкнувшихся в этом сезоне с сильными паводками, будет спадать в течение нескольких недель, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В реках Урал и Илек уже отмечается понижение уровня воды, однако сотрудникам МЧС предстоит минимум неделя напряженной работы, отметил он в беседе с телеканалом «360».

В ближайшее время понижение воды в реках будет идти ускоренными темпами на фоне благоприятной для этого погоды, пообещал синоптик. Точные сроки схода воды он назвать затруднился, отметив, что пик половодья примерно за неделю спустится дальше по течению.

«Затопленная территория будет постепенно освобождаться от воды. Неделю еще предстоит в полном напряжении работать МЧС», — пояснил Шувалов.

В ближайшее время половодье грозит Тоболу и Кургану. Ориентировочно в период с 13 по 15 апреля вода там достигнет опасного уровня, из-за чего затопление неизбежно, предупредил синоптик.

Напомним, в Оренбургской области из затопленных домов и приусадебных участков эвакуированы порядка 7,5 тысячи человек, в том числе почти две тысячи детей.

Минздрав ранее сообщил о разработанном плане на случай затопления больниц в Курганской области.