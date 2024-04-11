В 12 оздоровительных лагерях России организовали смены для детей из Белгородской области

Оздоровительные лагеря 12 регионов России приняли детей из Белгородской области. Каждое учреждение подготовило для юных гостей специальную программу, сообщили в организации «Росдетцентр».

Белгородцы проведут от двух недель до нескольких месяцев в детских оздоровительных лагерях и учреждениях дополнительного образования Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калужской, Липецкой, Пензенской и других областей.

Образовательную и развлекательную программу готовили советники директоров по воспитанию, представители «Движения Первых», ведущие региональные эксперты педагогических вузов и колледжей, специалисты культурных и спортивных организаций.

В качестве наставников и вожатых выступают советники директоров по воспитанию.

Как рассказала советник директора по воспитанию многопрофильного техникума «Мокшанский интернат» Юлия Лунько, в Пензенской области для детей проведут психологический тренинг «Я уверен в победе», который научит действовать в стрессовых ситуациях и поможет снизить уровень тревожности.

Помимо этого, для детей организуют мастер-класс по живописи. Школьники будут разгадывать секрет волны Айвазовского. Юлия Лунько считает, что такое занятие даст возможность самовыразиться и ощутить прилив новых сил.

По словам директора «Росдетцентра» Александра Кудряшова, смены в регионах становятся для ребят из Белгородской области пространством для отдыха и общения, саморазвития и получения новых знаний в самых разных областях.

«Советники директоров по воспитанию помогают школьникам познакомиться с культурными особенностями регионов, освоиться в новом коллективе и найти новых друзей», — рассказал Кудряшов.

Он подчеркнул, что каждый наставник, который выступает в роли вожатого, обладает знаниями по психологии, организации детского отдыха и созданию увлекательной воспитательной среды.

«Советники директоров делают все, чтобы дети чувствовали себя уверенно, безопасно и могли в полной мере развивать свои способности, а каждый день наших ребят был бы наполнен полезными событиями и положительными впечатлениями», — добавил глава организации.

Программа смен включает развивающие игры, походы, мастер-классы, экскурсии и спортивные активности. Также с ребятами проводятся занятия в рамках традиционного цикла «Разговоры о важном».