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В Орске завершают восстановление пострадавшей от паводка подстанции «Новогородская»

Пострадавшую от паводка подстанцию «Новогородская» в Орске запустят 12 апреля

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РИА Новости

В пострадавшем от паводка Орске в ближайшее время запустят электроподстанцию «Новогородская», которая ранее была отключена из-за затопления после прорыва дамбы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил главный инженер Восточного производственного отделения «Оренбургэнерго» Сергей Николаев.

Восстановительные работы на объекте ведутся круглосуточно, в три смены. Их предполагается завершить в пятницу, 12 апреля. По словам Николаева, все необходимые материалы у энергетиков имеются.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была несколько дней. Из города эвакуировали людей. Вода затопила несколько тысяч зданий и домовладений.

11 апреля сообщалось, что в Орске на территориях, где отступил паводок, начали работу комиссии по оценке ущерба после подтоплений.

Ранее в Минстрое прокомментировали версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов.

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