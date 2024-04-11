Путин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Аксенова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным советского космонавта Владимира Аксенова в связи с его кончиной. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о смерти Аксенова 9 апреля.

Путин отметил, что Аксенов был человеком большого таланта, мужества и силы духа, он внес весомый вклад в реализацию советской космической программы.

Владимир Аксенов родился 1 февраля 1935 года в селе Гиблицы Рязанской области. В 1953 году окончил Мытищинский машиностроительный техникум, а затем на Украине получил образование в области авиации. Кроме того, в 1963 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, получив специальность «инженер-механик».

Принимал участие в разработке и испытаниях космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», станций «Салют». В отряд космонавтов попал в 1973 году. В сентябре 1976 года вместе с космонавтом Валерием Быковским совершил свой первый полет в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз-22».

Второй полет, тоже в качестве бортинженера, состоялся в июне 1980 года на корабле «Союз Т-2». Во время него была осуществлена первая в мире стыковка с космической станцией в ручном режиме.

Ранее российские космонавты поспорили, какие вещи могут носить имя Юрия Гагарина.