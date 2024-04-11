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В Крыму дети ушли из дома из-за нового возлюбленного матери

В Крыму трое детей сбежали от матери из-за ее сожителя

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Shutterstock

В Крыму возбудили уголовное дело после того, как трое детей сбежали от матери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК по Крыму.

Правоохранители узнали о произошедшем после того, как к ним обратился отец мальчиков. По его словам, с 2017 года новый возлюбленный его бывшей жены «систематически совершал противоправные действия в отношении детей». О подробностях не сообщается.

В результате все трое сбежали из дома в 2021 году. На данный момент двое младших несовершеннолетних живут с отцом. Где находится старший, на данный момент неизвестно.

На данный момент решается вопрос об утверждении обвинительного заключения. Специалисты СК проводят расследование.

Ситуацией заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить доклад о результатах расследования.

Ранее в Петербурге ученица коррекционной школы сбежала из дома через окно и попала в больницу в тяжелом состоянии.

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