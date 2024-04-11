Бизнес заявил о необходимости производства российского горнолыжного оборудования

Минпромторг, регионы и курорты займутся вопросами обеспечения туристической отрасли российским оборудованием, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках I всероссийского горнолыжного форума объектов индустрии гостеприимства «Сила гор. Шерегеш».

Инициативу поддержал и член рабочей группы по развитию горнолыжной индустрии при Министерстве экономического развития РФ, председатель совета директоров Всесезонного курорта Сбера «Манжерок» Иван Морозов.

Он отметил, что в России необходимо развивать собственное производство оборудования на замену ушедшим европейским брендам, которые в будущем будут конкурировать с технологически устаревшим китайским оборудованием.

«Для этого уже есть опыт и наработки. К примеру, Центр компетенции курорта «Манжерок» — это уже существующая площадка, где ведется постоянный мониторинг и анализ рынка горнолыжного оборудования», — сказал Морозов.

Он добавил, что на курорте «Манжерок» изучают инновационный опыт, внедряют и сравнивают аналоги и путем практических испытаний выбирают лучшее.

Морозов подчеркнул, что курорт «Манжерок» развивается и увеличивает количество трасс. Всего на сегодняшний день на курорте создано более 30 км современных трасс с тремя подъемниками и независимой системой оснежения.

Морозов добавил, что в ближайшие 2 года протяженность трасс на курорте увеличат до 80 км, а в будущем – до 225 км.