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Подполье заявило, что в Херсоне у вокзала произошел мощный взрыв

Подпольщик Лебедев: в Херсоне в районе железнодорожного вокзала произошел взрыв

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РИА Новости

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне в районе железнодорожного вокзала произошел мощный взрыв. Об этом заявил РИА Новости координатор пророссийского подполья в регионах Украины Сергей Лебедев.

«Херсон получил один мощный удар с очень сильным взрывом. Это произошло в районе железнодорожного вокзала», — отметил спикер.

По словам Лебедева, согласно полученной им информации, вокруг вокзала все оцеплено. Он призвал дождаться подробностей по поводу последствий взрыв на территории общественного места.

Херсонская область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признал легитимность этого голосования. Сейчас город Херсон находится под контролем украинских военных.

В начале апреля Лебедев заявлял о том, что украинских чиновников начали эвакуировать из пригорода Херсона в Николаев. Он уточнил, что еще нескольких сотрудников уже перевели из главного города Херсонской области в Чернобаевку.

Координатор подполья регулярно сообщает об ударах по городам, которые контролирует Киев. За последние месяцы он также сообщал о взрывах на военных предприятиях и объектах в таких городах, как Одесса и Харьков.

Один из самых массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен в ночь на 22 марта. Тогда пострадала в том числе ДнепроГЭС.

Ранее на Украине ликвидировали «лучшего разведчика Зеленского».

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