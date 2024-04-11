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В Астраханской области в неотапливаемом доме нашли обездвиженного пятимесячного младенца

В Астраханской области мать оставила младенца в неотапливаемом доме

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В Астраханской области возбудили дело после того, как мать оставила ребенка в холодном помещении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Инциденте произошел в Икрянском районе. По версии правоохранителей, пятимесячный младенец остался в холодной комнате на ночь. Спустя некоторое время его обнаружили, но медики уже не смогли помочь.

По словам собеседника агентства, дом был неотапливаемым. Взрослые члены семьи также находились в жилье и спали, но с ними ничего не произошло.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. На данный момент сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия. Ход расследования дела находится на контроле у прокуратуры.

До этого в Подмосковье заметили коляску с плачущим младенцем, родители лежали рядом, без сознания. Как полагают очевидцы, в этот момент отец и мать находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее в Туле обездвиженного ребенка оставили в пластиковом контейнере около гаражей.

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