В Оренбуржье доставили 90 т гумпомощи

Два грузовых самолета Ил-76 Минобороны России доставили в аэродром Орска свыше 90 т гумпомощи в связи с паводком. Об этом сообщает ТАСС.

Продукты питания и предметы первой необходимости были предоставлены Оренбуржью в Тульской области.

До этого губернатор Паслер пообещал выделить деньги на проект новой дамбы в Орске.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Песков прокомментировал поведение губернатора Паслера на встрече с жителями затопленного Орска.