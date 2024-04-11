Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Орске начали работать комиссии по оценке ущерба

Мэр Козупица: в Орске начали работать комиссии по оценке ущерба

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Орске на территориях, где отступил паводок, начали свою работу комиссии по оценке ущерба после подтоплений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Василий Козупица.

«Там, где паводок отступил, начали работать комиссии по оценке причиненного ущерба», — написал он.

11 апреля Козупица также заявил, что мест в пунктах временного размещения достаточно. Он уточнил, что вода заметно отошла от домов в Советском районе, заметно отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый. В Ленинском районе вода отошла от более чем 750 домов.

Накануне глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин потребовал начать работу комиссий по оценке ущерба в Орске на этой неделе. Заместитель председателя правительства Оренбургской области Александр Полухин до этого заявил, что комиссии по оценке ущерба начнут работу со следующей недели.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами