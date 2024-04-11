В Орске начали работать комиссии по оценке ущерба

В Орске на территориях, где отступил паводок, начали свою работу комиссии по оценке ущерба после подтоплений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Василий Козупица.

«Там, где паводок отступил, начали работать комиссии по оценке причиненного ущерба», — написал он.

11 апреля Козупица также заявил, что мест в пунктах временного размещения достаточно. Он уточнил, что вода заметно отошла от домов в Советском районе, заметно отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый. В Ленинском районе вода отошла от более чем 750 домов.

Накануне глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин потребовал начать работу комиссий по оценке ущерба в Орске на этой неделе. Заместитель председателя правительства Оренбургской области Александр Полухин до этого заявил, что комиссии по оценке ущерба начнут работу со следующей недели.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.