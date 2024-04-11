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Российские туристы смогут летом посетить пляжи Северной Кореи

Правительство Приморья: продолжительность летних туров в КНДР составит 8-12 дней

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Правительство Приморского края совместно с туроператорами разработало программы летних туров в Северную Корею из Владивостока. Об этом в эфире программы «В центре внимания» на телеканале «ОТВ» рассказали руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков и генеральный директор туроператора «Восток Интур» Инна Мухина.

«Уже разработаны программы летних туров в КНДР. Их продолжительность составит 8 и 12 дней, в которые туристы смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи. Сейчас утверждаются даты», — сообщили гости ведущей программы.

На весну запланированы три тура продолжительностью пять дней. Первая группа, в которую набрали 40 человек, вылетит 15 апреля. Вторая, в которую рассчитывают зазвать порядка 100 туристов, посетит КНДР 29 апреля — 3 мая. В третью поездку, 6-10 мая, поедет группа из 30 человек.

До этого сообщалось, что Российский союз туриндустрии (РСТ) зафиксировал рост спроса на поездки в КНДР. С февраля разные туроператоры организуют регулярные поездки российских туристов в Северную Корею. Так, в феврале Пхеньян и горнолыжный курорт «Масикрен» посетила первая за четыре года группа россиян из 100 человек. Еще две такие группы побывали в КНДР в марте.

Ранее на сайте главного агентства КНДР появился раздел, посвященный отношениям с РФ.

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