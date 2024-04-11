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Глава Минстроя резко высказался о дамбе в Орске

Министр Файзуллин: дамба в Орске — земляной вал, который не мог стоить 1 млрд

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РИА Новости

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин подверг резкой критике дамбу, после прорыва которой затопило Орск, и усомнился, что подобное сооружение действительно стоило потраченных на него денег. Об этом пишет РИА Новости.

«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров… С огромной скоростью огромная масса воды надавила не на дамбу, а на земляной вал», — заявил глава Минстроя.

Агентство напомнило, что орская дамба была введена в эксплуатацию в 2014 году, а ее возведение обошлось Оренбургской области в 910-930 млн рублей.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была несколько дней. Из города эвакуировали людей. Вода затопила несколько тысяч зданий и домовладений.

11 апреля Файзуллин пообещал совместно с Минприроды выяснить причины прорыва дамбы.

Ранее власти Орска рассказали о ситуации с паводком в городе.

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