Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Около 220 человек, вооруженных камнями, пытались взять штурмом польско-белорусскую границу

Более 200 мигрантов из Белоруссии пытались прорваться в Польшу, штурмуя границу

Более 200 человек собирались прорваться через польско-белорусскую границу, забросав пограничников камнями. Об этом сообщает Погранстража Польши.

Утром 10 апреля группа из примерно 220 нелегалов собралась около пограничного поста в Беловежской области. Они были агрессивно настроены и попытались насильственно пересечь государственную границу со страной Евросоюза через реку Пшевлока. Увидев пограничников, люди стали бросать в них ветки и камни.

Попытку незаконного пересечения государственной границы сорвали сотрудники пограничной службы и солдаты армии Польши. В ходе инцидента у иностранцев отобрали самодельное оружие из дерева и гвоздей.

«Мигранты отступили вглубь Белоруссии», — подытожили в штабе пограничной службы.

Ранее Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами