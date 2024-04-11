Около 220 человек, вооруженных камнями, пытались взять штурмом польско-белорусскую границу

Более 200 человек собирались прорваться через польско-белорусскую границу, забросав пограничников камнями. Об этом сообщает Погранстража Польши.

Утром 10 апреля группа из примерно 220 нелегалов собралась около пограничного поста в Беловежской области. Они были агрессивно настроены и попытались насильственно пересечь государственную границу со страной Евросоюза через реку Пшевлока. Увидев пограничников, люди стали бросать в них ветки и камни.

Попытку незаконного пересечения государственной границы сорвали сотрудники пограничной службы и солдаты армии Польши. В ходе инцидента у иностранцев отобрали самодельное оружие из дерева и гвоздей.

«Мигранты отступили вглубь Белоруссии», — подытожили в штабе пограничной службы.

Ранее Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией.