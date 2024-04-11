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Жители Кубани ночью почувствовали землетрясение

В Краснодарском крае и Адыгее произошло землетрясение магнитудой 4,3

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Жители Краснодарского края и Адыгеи сообщили, что после полуночи почувствовали подземные толчки. Об этом пишет Telegram-канал »Россия. Кубань. Новости».

Сильнее всего подземные толчки ощущались в Майкопе и Белореченске. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано приблизительно в 01:30 (по московскому времени). Эпицентр находился в Адыгее.

По словам очевидцев, ночью встревожились собаки, когда почувствовали подземные толчки.

Накануне стало известно, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской народной республики произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Отмечается, что эпицентр располагается в 43 километрах к северо-западу от уезда Куча. Очаг землетрясения залегал на глубине 24 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. 7 апреля на юге Китая также произошло землетрясение магнитудой 5,5. Землетрясение произошло в 117 километрах к северо-востоку от городского уезда Арал.

Ранее россиянам рассказали, что положить в тревожный чемоданчик на случай эвакуации из зоны ЧС.

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