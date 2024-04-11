Голая екатеринбурженка вылезла в проем окна пятого этажа и попала на видео

Специалисты Екатеринбурга спасли женщину, которая сняла одежду и села в проеме окна. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел на улице Стрелочников. Очевидцы заметили в проеме окна пятого этажа россиянку с осколком стекла в руках. Прохожие и приехавшие на место спасатели пытались успокоить хозяйку квартиры, но она начала кричать на людей.

Сотрудники полиции попытались переговорить с россиянкой с соседнего балкона, но беседа оказалась неэффективной. В результате жилье женщины вскрыли ломом. Россиянке помогли одеться, приехавшая на место карета скорой помощи увезла ее в больницу. На месте инцидента также заметили мужа хозяйки квартиры и ее друзей.

Известно, что на женщину ранее уже жаловались соседи. Как сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург», в квартире за несколько дней до инцидента выбили окна и выбрасывали вещи, в том числе и телевизор.

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