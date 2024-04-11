На устройства для вейпов призвали наносить предупреждающие картинки и надписи

На устройства для вейпов следует наносить картинки и надписи, которые будут предупреждать пользователей о вреде курения, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Свое предложение она направила в Госдуму, передает RT со ссылкой на копию письма.

Информация с предупреждением на устройствах для вейпов должна сообщать о том, какие заболевания легких, сердца и всего организма в целом провоцирует курение вейпов, считает Волынец. Причем размещаться они должны на большей площади устройства, чтобы сразу привлекать внимание людей, подчеркнула она.

Помимо этого, детский омбудсмен призвала ввести штрафы за нарушение требований при реализации вейпов, в том числе за их продажу без наличия маркировки. Все это позволит защитить здоровье детей и подростков, убеждена общественница.

Напомним, в Госдуме разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России «в целях народосбережения». Отмечается, что число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом.

Ранее Волынец призвала запретить продажу детям сладкой газировки.