В Нальчике уничтожены двое боевиков, планировавшие теракты

В Нальчике в ходе контртеррористической операции (КТО) уничтожены двое боевиков, планировавших диверсии и теракты. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает ТАСС.

Отмечается, что члены бандгруппы входили в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории Кабардино-Балкарской республики.

Боевики начали стрельбу на территории садового товарищества «Насып» в пригороде Нальчика после того, как были заблокированы спецназом Федеральной службы безопасности. При этом злоумышленникам было предложено сложить оружие и сдаться властям.

Правовой режим КТО был введен для обеспечения безопасности граждан. Территория проведения КТО была ограничена пределами садовых товариществ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна» и «Сосруко».

Ранее в Запорожской области задержали агента СБУ, готовившего теракт.