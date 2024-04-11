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Самовольно покинувший службу военный изрезал мужчину ножом в Красноярске

В Красноярске ушедшего в самоволку военного также осудили за нападение с ножом

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Shutterstock

В Красноярске вынесли приговор военнослужащему, который уклонился от прохождения воинской службы и напал на мужчину с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского гарнизонного военного суда.

В июне прошлого года рядовой Дягилев, проходящий военную службу по контракту, самовольно покинул воинскую часть и отправился в Красноярск. Там в течение нескольких месяце он уклонялся от прохождения военной службы и скрывался от военкома, пока не совершил более тяжкое преступление.

В октябре он распивал спиртные напитки со своей сожительницей, которая затем повздорила с другим мужчиной. Военный, будучи недовольным возникшим словесным конфликтом, решил заступиться за близкую подругу и взял в своей квартире нож, которым нанес два удара ее обидчику в спину.

В этот же день Дягилев попался полиции, и его незаконное нахождение вне воинской части было прекращено. За совершение указанных преступлений мужчину отправили под суд, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет. К этому сроку добавились наказания, назначенные подсудимому ранее. Всего в местах лишения свободы, по решению суда, мужчина проведет 13 лет.

Ранее суд в Абакане вынес приговор военному, который скрывался от службы несколько месяцев.

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