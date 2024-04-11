В Хакасии 13-летняя девочка жестоко избила в подъезде девушку на глазах у взрослой женщины

В Вершине Теи (Хакасия) 13-летняя школьница била руками и ногами свою предполагаемую соперницу. Об этом пишет NotaBene.

Происходящее в подъезде на видео сняла взрослая женщина. На кадрах видно, что разъяренная девочка напала на 16-летнюю девушку на глазах у своей группы поддержки. Другие школьницы смеются в то время, как их подруга бьет потерпевшую головой о ступень.

«Я тебе ничего не сделала», — лишь говорит избитая нападавшей, пока та обещает с ней расправиться. По предварительным данным, конфликт между несовершеннолетними произошел из-за некого молодого человека.

Врачи зафиксировали у пострадавшей повреждения в виде синяков и ушибов. В МВД уже установили личности героинь съемки, ведется проверка. 13-летняя хулиганка еще не попадала в поле зрения полиции, она еще не достигла возраста привлечения к ответственности, поэтому за совершенное ей преступление придется отвечать ее родителям. Им грозит административный штраф либо предупреждение за ненадлежащее воспитание дочери.

Ранее в Свердловской области семеро школьников напали на сверстника из-за длинных волос.