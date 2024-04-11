Россияне ответили, нужно ли закрывать доступ к маркетплейсам за долги по ЖКУ

Большинство (75%) россиян назвали эффективным запрет на получение товаров с Wildberries и Ozon, который ввели в Белоруссии в отношении должников по оплате жилищно-коммунальных услуг, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,5 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, такая мера поможет бороться неплательщиками.

«Все правильно. Сперва оплати коммуналку, потом, что осталось, трать как хочешь. Вот я пока квартплату, интернет и пакетики кошке не оплачу, ничего не покупаю», — отметила участница опроса.

При этом 23% опрошенных сочли несправедливым введение каких-либо ограничений для должников. Они отметили, что покупки на маркетплейсах могут быть нужны для работы.

«Считаю, что это бред просто. К примеру, многие люди работают как самозанятые, для осуществления своей трудовой деятельности им необходим определенный товар, который они часто заказывают на маркетплейсах, а если им запретить, они не смогут работать и, соответственно, оплачивать ЖКУ», — сказала респондентка.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Некоторые из них отметили, что для борьбы с должниками лучше использовать другие меры.

В январе 2024 года глава Альметьевска и Альметьевского района Тимур Нагуманов говорил, что в России стоит ввести возможность изымать недвижимость у граждан с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Ранее в России могут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ.