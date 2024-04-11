Лесопожарные службы потушили 48 природных пожаров в России

В регионах России в течение суток потушили 48 природных пожаров на площади 1543 гектара. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны в Telegram-канале.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, пожары ликвидировали в 12 регионах.

К полуночи 11 апреля на территории страны действовало 28 лесных пожаров в 6 регионах на площади 2201 гектар, которые активно тушили.

В тушении огня было задействовано 1 309 человек, 271 единица техники, 5 воздушных судов.

Больше всего территорий огонь охватил в Еврейской автономной области — там действовали три пожара на 1352 гектарах, потушить огонь помогали 32 работника ФБУ «Авиалесоохрана».

В конце марта вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что лето в России в 2024 году будет более пожароопасным, чем в прошлом году. По ее словам, сложности могут начаться с апреля, но некоторые российские регионы к ним не готовы.

Ранее лесхоз Подмосковья внедрил искусственный интеллект для обнаружения очагов лесных возгораний.