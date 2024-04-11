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В Новосибирске мужчина вышел на парковку и «напал» на несколько машин с ножом

В Новосибирске мужчина проколол колеса автомобилям во дворе огромным ножом

Житель Новосибирска испортил машины водителей на парковке около жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Инцидент произошел на улице Мясниковой. На кадрах с места произошедшего заметно, как мужчина подошел к одному из автомобилей с крупным ножом и несколько раз нанес удары сначала по переднему, затем по заднему колесу машины. Рядом стоит средство передвижения, у которого колеса уже спущены. Информация о том, почему россиянин сделал это, отсутствует.

После этого неизвестный перебежал через дорогу и забежал в приехавший на остановку автобус.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. С жалобой на порчу имущества во дворе обратились три человека. На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить личность человека. Помимо этого, специалисты ведомства выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Брянске пьяный россиянин без прав пытался сбежать от полиции и протаранил девять автомобилей.

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