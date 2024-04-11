Появилась информация о состоянии попавших под обстрел журналистов ВГТРК

Врачи оценивают состояние попавших под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ) репортеров ГТРК «Луганск» как удовлетворительное. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал журналист ВГТРК Станислав Шилов.

«Со слов врачей, состояние здоровья наших коллег удовлетворительное. Сегодня утром оператора Дениса Шума выписывают из больницы», — сообщил Шило.

10 апреля команда «Вестей Луганска» попала под обстрел в районе Кременной. В результате удара не стало сопровождавшего репортеров офицера пресс-центра Минобороны РФ Евгения Половодова, который с первых дней СВО организовывал работу журналистов в составе пресс-центра Западной группировки российских войск. Ему было 33 года, у него остались мама, жена и маленький сын.

Позднее за Половодова отомстили российские артиллеристы, которые нанесли удар по позициям ВСУ в Часов Яре.

Ранее сообщалось, что СК намерен установить причастных к обстрелу съемочной группы ГТРК «Луганск».