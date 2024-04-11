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Москвичка выжила после падения с десятого этажа дома

В Москве девушка выпала из окна десятого этажа и выжила

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Depositphotos

Москвичка пострадала после падения с десятого этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Рогожский вал. По словам собеседника, 17-летняя девушка выпала из окна многоэтажки и выжила. Приехавшие на место медики направили подростка в больницу.

О том, какие травмы получила пострадавшая, неизвестно. Информация о причинах произошедшего отсутствует. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия и выясняют причины инцидента.

До этого в Петербурге двухлетний мальчик выпал из открытого окна на втором этаже. Несмотря на то, что высота была незначительной, ребенок получил травмы головы. Пострадавшего направили в больницу. Информация о том, где в момент произошедшего были родители, отсутствует.

Ранее в Казани выпавшего из окна школьника нашли под окнами дома.

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