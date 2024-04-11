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Власти назвали количество подтопленных в Оренбурге дворовых территорий и домовладений

Мэр Салмин: в Оренбурге подтоплены более 3,6 тысячи дворовых территорий

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Мэр Оренбурга Сергей Салмин в рамках пресс-подхода рассказал, что в городе подтоплены более 3,6 тысячи дворовых территорий и более 2 тысяч домовладений. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация остается сложной, напряженной», — резюмировал Салмин.

До этого ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщал, что за прошедшие сутки, 10 апреля, вода ушла из 630 жилых домов и 706 приусадебных участков Оренбургской области. Затопленными остаются более 12 тысяч жилых домов, 14 тысяч приусадебных участков в 85 населенных пунктах и 34 СНТ.

В Оренбуржье из-за паводка вода затапливает все больше домов. Всего залило уже больше 10 тыс. зданий, эвакуированы более 6 тыс. человек. В Оренбурге включили сирену тревоги, уровень воды в городских реках стремительно приближается к критическому.

Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) России Ирек Файзуллин говорил, что возмещение на ремонт и восстановление помещений, поврежденных сильным паводком в Оренбургской области, составит 7 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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