В Нальчике спецназ заблокировал подозреваемых в терроризме, началась стрельба

Подразделения специального назначения Федеральной службы безопасности (ФСБ) заблокировали на территории садового товарищества «Насып» в Нальчике предполагаемых террористов, после чего началась стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Инцидент произошел в ночь на 11 апреля. ФСБ выяснила местонахождение подозреваемых, после чего спецназ блокировал их в «Насыпе» и предложил мужчинам сдаться и сложить оружие. В ответ те открыли огонь по силовикам.

Отмечается, что в районе обнаружения предполагаемых террористов ввели режим контртеррористической операции (КТО).

До этого сообщалось, что силовики ищут в лесу в подмосковном Чехове предполагаемого пособника исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». 47-летнего мужчину пытались задержать вечером 9 апреля, однако мужчине удалось сбежать от правоохранителей и скрыться. По некоторым данным, подозреваемый может быть вооружен.

Ранее в Запорожской области задержали агента СБУ, готовившего теракт.