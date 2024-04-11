Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вода в реке Урал в Оренбургском районе за 2 часа поднялась на шесть сантиметров

Уровень воды в реке Урал около Оренбурга продолжил расти и достиг 1060 см

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Оренбургском районе уровень воды в реки Урал продолжил увеличиваться. Об этом сообщается в Telegram-канале районной администрации.

За два часа уровень воды в реке Урал увеличился на шесть сантиметров и по состоянию на 08:00 (06:00 мск) составил 10 метров 60 сантиметров. Тем самым опасный показатель был превышен на один метр 30 сантиметров.

Власти призвали население незамедлительно покинуть зону подтопления.

До этого сообщалось, что МЧС Российской Федерации самолетом доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область.

10 апреля сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений и продолжает прибывать.

По состоянию на 10 апреля пострадавшим от паводков в Оренбурге собрали больше 15 млн рублей.

Ранее сообщалось, что вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами