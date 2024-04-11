Вода в реке Урал в Оренбургском районе за 2 часа поднялась на шесть сантиметров

В Оренбургском районе уровень воды в реки Урал продолжил увеличиваться. Об этом сообщается в Telegram-канале районной администрации.

За два часа уровень воды в реке Урал увеличился на шесть сантиметров и по состоянию на 08:00 (06:00 мск) составил 10 метров 60 сантиметров. Тем самым опасный показатель был превышен на один метр 30 сантиметров.

Власти призвали население незамедлительно покинуть зону подтопления.

До этого сообщалось, что МЧС Российской Федерации самолетом доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область.

10 апреля сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений и продолжает прибывать.

По состоянию на 10 апреля пострадавшим от паводков в Оренбурге собрали больше 15 млн рублей.

Ранее сообщалось, что вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах.