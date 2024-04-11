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В Норвегии попросили Еврокомиссию о 26-часовом дне

Politico: мэр самого северного города Норвегии попросила ЕК о 26-часовом дне

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Lisi Niesner/Reuters

Мэр города Вадсе в Норвегии Венче Педерсен обратилась к Еврокомиссии с просьбой разрешить установить в регионе 26-часовой день. Как пишет Politico, глава этого самого северного региона Норвегии, который находится за полярным кругом, утверждает, что такое изменение направлено на увеличение времени, проведенного с семьей, и на привлечение новых жителей в регион.

Педерсен выразила надежду, что Еврокомиссия даст указание правительству разрешить создание нового часового пояса. Она подчеркнула, что это предложение может быть особенно привлекательным для семей с маленькими детьми.

Тем не менее, мэр признала, что конкретные детали и механизм внедрения данного изменения пока не проработаны. «Я не уверена, что наша просьба будет удовлетворена, поэтому мы не продумали все нюансы», — заявила Педерсен.

Представитель Еврокомиссии отметил, что вопрос часовых поясов остается на усмотрение каждого государства, поэтому маловероятно, что ЕС поддержит запрос этого региона.

До этого Вашингтон потребовал от NASA создать луноцентрическую систему отсчета времени.

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