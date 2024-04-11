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В Курской области сбили три БПЛА

Старовойт: силы ПВО сбили три дрона ВСУ в Фатежском районе Курской области

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Фатежском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

11 апреля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в селе Доброе беспилотный летательный аппарат упал на строящееся здание больницы. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Поздно вечером 10 апреля в Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотников.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали автобус и микроавтобус в регионе. Инцидент произошел на участке трассы между селами Архангельское и Шамино.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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