В Курской области сбили три БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Фатежском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

11 апреля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в селе Доброе беспилотный летательный аппарат упал на строящееся здание больницы. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Поздно вечером 10 апреля в Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотников.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали автобус и микроавтобус в регионе. Инцидент произошел на участке трассы между селами Архангельское и Шамино.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.