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Уровень воды в реке Урал под Оренбургом к утру вырос до 1054 см

Власти: уровень воды в Урале под Оренбургом к утру вырос на 32 см, до 1054 см

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Максим Богодвид/РИА Новости

Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе Оренбургской области к утру четверга вырос до 1 054 см. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

«На 06:00 (04:00 мск — 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1 054 см (плюс 32 см с 20:00 (18:00 мск ); опасный показатель превышен на 124 см)», — уточнили в районной администрации.

Накануне МЧС самолетом доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область.

В городе проводится оповещение, сотрудники администрации, МЧС и правоохранительные органы помогают при вывозе людей и размещении их в ПВР. «На сегодняшний день услугами мест временного размещения воспользовались 200 человек вместе с детьми», — добавил глава Орска.

Всего в Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили утром 6 апреля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

До этого сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.

10 апреля глава Оренбургской области Денис Паслер пообещал освободить от налогов попавших в зону подтопления.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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