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Минобороны Израиля пообещало увеличить объем помощи Газе до 500 грузовиков в день

Глава Минобороны Израиля Галант пообещал Газе до 500 грузовиков помощи в день

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Hadeer Mahmoud/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал увеличить объем поставок гуманитарной помощи в сектор Газа до более 500 грузовиков в день. По информации издания Jerusalem Post, он озвучил пять подобных инициатив.

По словам Галанта, уровня — 500 грузовиков в день — Израиль планирует достичь в ближайшее время.

«Мы также ускорим процесс проверки безопасности и укрепим сотрудничество с международными партнерами», — добавил министр.

По данным чиновника, в прошлом месяце среднесуточное количество составляло 213 грузовиков, а до этого — 170.

Галант отметил, что только во вторник в анклав были доставлены 467 грузовиков, а еще 303 контейнера с гуманитарной помощью были отправлены на самолетах.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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